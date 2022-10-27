أستاذ مناهج بـ«عين شمس»: تقنين الدروس الخصوصية في صالح الطالب وولي الأمر

أثارت تصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، كثيرا من ردود الفعل في الوسط التعليمي وأولياء الأمور، حيث أكد الوزير، أن خطته الخاصة بتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية تعتمد على حوكمة المراكز، ووضع ضوابط خاصة لأجر الحصة لصالح الطالب وولي الأمر.

تقنين مراكز الدروس الخصوصية

وأكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس والخبير التربوي، أن تقنين مراكز الدروس الخصوصية بمنح رخص لسناتر الدروس الخصوصية سيتم بصورة منضبطة، ولكن لا بد من وضع ضوابط صارمة لهذه المراكز، علاوة على أن الدروس الخصوصية لا بد أن تبدأ عقب انتهاء اليوم الدراسي في المدارس، لجميع المراحل التعليمية.

ترخيص مراكز الدروس الخصوصية قرار حكيم

وقال شحاتة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ قرار الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمنح تراخيص لمراكز الدروس الخصوصية «حكيم»، لأنه سيقنن أوضاعها، وستكون هناك رقابة صارمة على هذه المراكز، ولن تكون هذه المراكز تعليم موازٍ، ولكن سيكون دورها تقديم خدمات تعليمية متميزة لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وأن أي سنتر للدروس الخصوصية لا يقدم خدمة تعليمية متميزة يتم إغلاقه فورا.

تقنين مراكز الدروس الخصوصية

من جهتها، أوضحت الدكتورة بثينة عبدالرؤوف، الخبيرة التربوية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تقنين مراكز الدروس الخصوصية واقعي، منوهة بضرورة وضع ضوابط مشددة ومعايير صارمة وحاسمة لهذه المراكز، وأن تبدأ الدروس الخصوصية عقب انتهاء اليوم الدراسي حتى لا تؤثر على سير الدراسة داخل المدارس.