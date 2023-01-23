عضو شعبة الأسماك: إقبال كبير على شراء البطارخ مع نهاية الموسم الجاري

شهدت أسواق السمك إقبالا على شراء البطارخ مع قرب انتهاء موسمه الذي يبدأ في العادة خلال شهر أكتوبر، إذ يقبل قاطني المدن الساحلية وبشكل خاص في دمياط وبورسعيد على شراء بطارخ أسماك البوري والطوبار، والتي تباع إما في صورة أسماك بوري بالبطارخ.

ويتراوح وزن الواحدة من 2 إلى 4 كيلو أو تباع منفصلة عن السمكة، وفي تلك الحالة يطلق تجار السمك على السمك البوري الخالي من البطارخ فوارغ.

أسعار البطارخ في الأسواق

«الوطن» استطلعت آراء التجار بشأن أسعار البطارخ والفوارغ وأنواع السمك الموجودة في الأسواق مع قرب انتهاء الموسم حيث أكد حنفي محمد البسيوني، أحد تجار حلقة الأسماك في دمياط، أن الموسم هذا العام تأثر نتيجة لتأخر النوات وانخفاض درجات الحرارة وهي الأجواء الطبيعية التي تتكاثر فيها الأسماك وتكون سببا في إنتاج بيض البطارخ بكميات كبيرة، مشيرا إلى أن أول نوة كبرى كانت في شهر يناير بدلا من نوفمبر، ومعه لم تكن الحصيلة مرضية، وبعض التجار فضلوا بيع الأسماك كاملة دون فتحها نظرا لضعف البطارخ.

وعن أسعار البطارخ قال فوزي عبد المجيد، تاجر حلقة الأسماك ببورسعيد، إن السعر يتراوح بين 350 إلى 600 للبطارخ منفصلة، أما الأسماك الطوبار فتراوح سعر الكيلو المكون من 3 سمكات بين 120 إلى 160 للكيلو.

من جانبه، قال مصطفى دعبس، عضو شعبة الأسماك بدمياط، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الإقبال على البطارخ يتزايد خلال الموسم الحالي بالنسبة لسمك البوري، مشيرا إلى أن نهاية الموسم قبل دخول فصل الربيع.