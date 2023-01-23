حكاية منزل تركي يدور حول نفسه 360 درجة.. بناؤه استغرق عاما واحدا

تداول مقطع فيديو لمبنى سكني في ولاية ريزا الواقعة على البحر الأسود، يملكه رجل أعمال تركي، يمكن تدويره لـ360 درجة، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بناء المبني وفقًا للمعايير الأوروبية

ونقلت وسائل الإعلام التركية المحلية، أن المبني يعود لرجل يدعى جميل إكسيلماز، الذي تحدث عن فكرة بناء المنزل وقال «إن المبني يمكنه أن يدور 360 درجة نتيجة التضاريس المحيطة به والأحوال الجوية، كما قمت ببنائه وفقًا للمعايير الأوروبية».

وأضاف إكسيلماز «أن تنفيذ المبني وتجهيزه استغرق عامًا واحدًا، وقمت بتنفيذه على طابقين ويمكن تدويرهما بواسطة عجلات» معربًا عن شكره إلى إخوته الذين شاركوا في البحث وتطوير هذا البيت والذي كان في وقت سابق منزلًا خشبيًا، لكنه أصبح اليوم أكثر حداثة.

Rizeli müteahhidin yaptığı 360 derece dönebilen ev ilgi odağı oldu. — Yeni Şafak (@yenisafak) January 23, 2023

وبحسب الصحف المحلية، فإن البيت هذا فريد من نوعه حيث يمكن تدويره 360 درجة وهو الأول من نوعه في ولاية ريزا، وقام ببنائه شركتان تعود ملكيتهما لصاحب البيت، وتمّ بناؤه على مساحةٍ صغيرة تبلغ 50 مترا مربعا.

جهاز تحكم عن بعد يستطيع تدوير المنزل

وأشار رجل الأعمال إلى أن البيت يستطيع أن يتحمل أوزانا ثقيلة ومواجهة الكوارث الطبيعية مثل الزلازل، كما يبلغ وزن البيت 40 طنًا، ويمكن تدوير البيت بواسطة جهاز تحكم عن بعد يحرك عجلات ومحرّكاتٍ صناعية وتدويره من اليمين واليسار في نفس الوقت.

وذكر أن البيت يستطيع أن يتحمل ما يتراوح بين 45 إلى 70 طنًا، وأن السلطات التركية منحته براءة الاختراع على خلفية بنائه للبيت بطريقة فريدة من نوعها، مؤكدًا أنه في الوقت الحالي هناك الكثير من الطلبات لدي شركته تقدم بها سكان المنطقة لبناء بيوت مماثلة لبيته.