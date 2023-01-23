تفاصيل التعاون مع إيطاليا في المجال الصحي.. «آفاق غير مسبوقة للاستثمار الأوروبي»

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل توقيع وزارة الصحة بروتوكول مع شركة إيطالية رائدة في مجال الرعاية الطبية.

وقال «عبدالغفار»، خلال تصريحات تلفزيونية: «لأول مرة يكون هناك مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة المصرية وإحدى أكبر الشركات الإيطالية في مجال الرعاية الصحية وسادس شركة على مستوى الاتحاد الأوروبي»، مشددًا على أن العلاقات المصرية الإيطالية قديمة وأزلية، وبخاصة أن إيطاليا من كبريات الدول الأوروبية.

مصر دولة جاذبة للاستثمار من جميع أنحاء العالم

وأضاف متحدث الصحة: «حضر وزير الخارجية الإيطالي، وتحدثنا عن آفاق جديدة لم تفتح من قبل للاستثمار الأوروبي في جمهورية مصر العربية، وهو ما يؤكد جدية الحكومة في خلق مجالات استثمار مختلفة ويؤكد أن مصر دولة جاذبة للاستثمار من جميع أنحاء العالم».

وتابع: «نتحدث عن استثمار جديد وبناء ومستشفيات وتأهيل وتجهيز مستشفيات قائمة وتبادل خبرات طبية وإدارية وفنية وبحث علمي واستثمارات في هذا المجال، واستثمارات في تصنيع الدواء وفتح أسواق للأدوية المصنعة في مصر في إيطاليا، وبالتالي في الاتحاد الأوروبي وإنشاء خطوط إنتاج لأدوية في مصر للكثير من المنتجات المصرية التي يتم الاحتياج إليها بشكل كبير في الاتحاد الأوروبي».