مسؤول عسكري روسي: تطوير القوات يهدف لحماية سيادة الدولة

قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، قائد مجموعة القوات المشتركة الروسية، الجنرال فاليري جيراسيموف، إنّ خطة بناء وتطوير القوات المسلحة الروسية مصممة لضمان حماية سيادة الدولة، التي تهددها طموحات حلف شمال الأطلسي «الناتو»، للتوسع بمساعدة فنلندا والسويد، مضيفا في مقابلة مع صحيفة «أرجومنتي إي فاكتي» الروسية، إنّ استخدام أوكرانيا في حرب مختلطة ضد «موسكو» يشكل أيضًا تهديدًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

جيراسيموف: «موسكو» تواجه الغرب كله تقريبا في الأزمة

وأكد جيراسيموف، أنّ موسكو تواجه الغرب كله تقريبا في الأزمة الأوكرانية، موضحا أنّه من أجل استقرار الوضع وحماية المناطق الجديدة وتنفيذ عمليات هجومية، كان على هيئة الأركان العامة الروسية القيام بتعبئة جزئية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية

بدوره، أعرب مؤسس «مجموعة فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة يفجني بريجوجين، عبر «تليجرام»، عن أسفه لأن الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» لم يرد على رسالته المفتوحة بطلب إثبات تقييم أنشطة الشركة المزعزعة للاستقرارا من قبل الولايات المتحدة.

وكان «الاتحاد الأوروبي»، قرر في وقت سابق، خلال اجتماع في «بروكسل»، بمشاركة وزير الخارجية، دميترو كوليبا، تخصيص 500 مليون يورو إضافية لتسليح أوكرانيا و45 مليون يورو أخرى لتدريب وحدات عسكرية أوكرانية في دول أعضاء بالتكتل، من صندوق «المرفق الأوروبي للسلام»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وبلغت إجمالي المساعدات المالية العسكرية لأوكرانيا الممولة من «السلام الأوروبي» 3.6 مليار يورو. وكان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل، قال إنّ المساعدات الأوروبية وصلت إلى 49 مليار يورو لـ«كييف».

الخارجية الروسية تتهم الغرب بالشروع في عملية واسعة لسرقة أموال «موسكو»

ويدرس «الاتحاد الأوروبي» استخدام أصول روسية مصادرة لإعادة إعمار أوكرانيا، وحثّ رئيس «المجلس الأوروبي» شارل ميشال، زعماء دول الاتحاد على المضي قدماً في محادثات بشأن استخدام أصول «البنك المركزي الروسي» المصادرة بقيمة 300 مليار يورو «326.73 مليار دولار» لإعادة إعمار أوكرانيا، وفقا لما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية.

من جانبه، اتهم نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، الدول الغرب بالشروع في عملية واسعة لسرقة أموال بلاده.