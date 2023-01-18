هاني كمال مخرج مسلسل «وبينا ميعاد»: عالم «حسن ونادية» توليفة ممتعة

قال هاني كمال، مخرج ومؤلف «وبينا ميعاد»، إن فكرة المسلسل تعود للمنتج إبراهيم حمودة، وكانت عبارة عن سطر واحد، حول رجل لديه 4 أبناء، وامرأة لديها 4 فتيات ومن ثم علينا أن نخلق عالمًا خاصًا بهم، مشيرًا إلى أن اختيار اسم المسلسل، جاء من قِبل الكاتب يسري الفخراني.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن عالم «حسن ونادية» في «وبينا ميعاد» لم يكن سهلًا من البداية، في ظل تقديم رسالة ذات معنى وفكرة لها قيمتها وكتابتها بشكل يحمل اختلافًا، وإجراء بروفات «الترابيزة»، مشيرًا إلى أن التحضير والتنفيذ قبل التصوير استغرق نحو 3 شهور، مشيرًا إلى أن أصعب الأمور التي واجهته، هى اختيار 8 أولاد وبنات بهذه التوليفة التي تجمع بينهم: «طلعنا بتوليفة ممتعة».

مسلسل «وبينا ميعاد» دراما اجتماعية

وأعرب « كمال»، عن أمنيته أن يترك مسلسل «وبينا ميعاد»، أثرًا طيبًا وبصمة داخل كل بيت مصري، خصوصًا وأنه عمل درامي اجتماعي من واقع الحياة مليء بالعلاقات والتفاصيل التي تشبه كثير من العائلات، موضحًا أن قيامه بإخراج عمل من كتابته سهّل عليه الأمور لامتلاكه الرؤية ووجهة النظر كاملة.

قضايا تهم البيت المصري

وأوضح مخرج المسلسل، أن لديه اهتمام خاص بكل ما يحدث داخل كل بيت، ومايتعلق به، وتناول القضايا التي تشغل باله كما فعل في «وبينا ميعاد»، واهتمامه بملف التعليم في «ولاد ناس»، وفكرته الجديدة التي تولى كتابتها ويتبقى تنفيذها تتعلق بمفهوم الزواج، ولماذا يتزوج البشر؟، وتأكيده إذا كان الناس على معرفة بالإجابة الصحيحة ستكون نتائج الحياة التي نراها مختلفة.

يتناول مسلسل «وبينا ميعاد»، الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة dmc، من السبت للأربعاء في الساعة 8 مساءً، كثير من القضايا الاجتماعية واختلاف الأجيال في إطار رومانسي كوميدي، من خلال أسرة حسن، ويجسدها صبري فواز، الذي يتولى مسؤولية تربية 4 من الأبناء بعد وفاة زوجته، وأسرة نادية، وتقوم بدورها شيرين رضا، ويقع على كاهلها مسئولية 4 فتيات بمفردها بعد انفصالها عن زوجها وسفره للخارج.