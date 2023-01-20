أبطال مسلسل «وبينا ميعاد» يحتفون بالإسكندرية: ساحرة وشاهدة على قصص حب

احتفى أبطال مسلسل «وبينا ميعاد»، بمدينة الإسكندرية، وذلك عقب عرض الحلقتين 13 و14 منه، على قناة dmc، حيث استعرضتا معالمها وأجواءها الساحرة طوال العام، وتضمنت الحلقة 13 في بدايتها، إهداءً خاصا من فريق عمل المسلسل، جاء نصه: «إهداء خاص.. إلى مدينة لا تتكرر مهما تشابهت المدن.. الإسكندرية.. قصص الحب وحكايات الدراويش».

علاقة حب بين أبطال مسلسل «وبينا ميعاد»

الإهداء جاء مناسبا لأحداث الحلقات، حيث بدأت بوادرعلاقة حب تجمع بطلا المسلسل «حسن» ويقوم بدوره صبري فواز، و«نادية» وتجسد شخصيتها شيرين رضا، فأثناء وجود «حسن»، مع أولاده في العجمي لقضاء عطلته السنوية، تتواجد «نادية»، في أبو قير لتفقد أحد المشروعات والحصول على دليل يثبت فساد أحد العاملين بالشركة، لكنها تجده في انتظارها.

وخلال الحلقة تنتهي مهمتهما ويتوجهان للبحر، يتجاذبان أطراف الحديث، يتطور الأمر لفسحة وضحك ومغامرات وأجواء لا تنسي تنتهي بالاعتراف بالحب، والحديث عن ذكريات العائلة في الإسكندرية.

الإسكندرية مدينة ساحرة

ويتأثر الأبناء «طاهر» ويقوم بدوره أسامة الهادي، و«مراد»، يقوم بدوره يوسف إبراهيم، يتأثران بأجواء المدينة الساحرة، لا سيما في فصل الشتاء، فيتواصل كل منهما مع حبيبته هاتفيا أثناء التواجد على شاطئ البحر، لكن سرعان ما يعودان للأسرة من جديد للاستمتاع بالإجازة السنوية المعتادة، حيث لاقى الأمر قبولا واحتفاءً كبيرا لدى أهل مدينة الإسكندرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بالإشادة بالقصة أو بتفاصيل المدينة التي ظهرت بشكل مميز خلال الحلقات، وكأن المدينة بطلا مشاركًا في الأحداث بأماكنها وتاريخها.

مسلسل «وبينا ميعاد».. دراما اجتماعية

ومسلسل «وبينا ميعاد»، درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

يدور العمل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن ويقوم بدوره صبري فواز، الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد وهم علي وطاهر ومراد ومصطفى، نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية وتجسدها شيرين رضا، التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات وهن: «أروى وهند وليلى ونيللي»، نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

المسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني، من تأليف وإخراج هاني كمال، بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.