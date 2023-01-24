مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي ببني سويف

لقي شخص مصرعه، وأصيب 6 آخرون، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، وتحديدا عند الكيلو 15 بحري كمين سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف.

انقلاب سيارة ملاكي في بني سويف الغربي

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى سمسطا المركزي .

6 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وانتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم الجامعي و إيداع الجثة بمشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت إشراف النيابة العامة

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، وهم هاجر سيد عبدالوهاب، 25 سنة، طبيبة، مقيمة في القليوبية، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وسمر مجدي محمود، 25 سنة، مقيمة بالقليوبية، طبيبة، مصابة جروح وسحجات بالجسم، وبدرية أحمد حنفي، 48 سنة، محامية، مقيمة بالقاهرة، مصابة كدمات بالجسم، وصابر محمد السيد، مقيم بني مزار بمحافظة المنيا، 65 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد الرحمن أحمد ممدوح، 26 سنة، مهندس مقيم بني مزار المنيا، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، وإبراهيم طلعت حلمي، 19 سنة، طالب، مقيم في المنيا، مصاب بكدمات سحجات بالجسم، كما أسفر الحادث عن مصرع حامد جمعه حامد، 62 سنة، مقيم ببني مزار في المنيا.

وشهدت محافظة بني سويف صباح اليوم حادثي سير على الطريق الصحراوي الشرقي، أسفرا عن مصرع شخص وإصابة 16 آخرين بسبب الشبورة الكثيفة.