ضبط متهم بسرقة هاتف من سيدة في الأزبكية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، من صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم، يفيد بأنّ أحد الأشخاص عرض هاتفا محمولا للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبيّن أنّ له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبحوزته هاتف محمول مجهول المصدر، وبمناقشته عن مصدر الهاتف اعترف بسرقته بأسلوب المغافلة من إحدى السيدات حال سيرها بدائرة القسم، وأمكن التوصل للسيدة المشار إليها، وباستدعائها تعرفت على الهاتف واتهمته بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.