رئيس قطاع التكنولوجيا بمعرض الكتاب: حجز 100 ألف تذكرة إلكترونية على المنصة

قالت هبة الخولي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات للشركة المنفذة لمنصة معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن المنصة تتضمن خدمات الدفع الإلكتروني للزائرين ودور النشر، وبيع الكتب بالدفع المسبق، بالإضافة لمواعيد الفعاليات الثقافية المقامة على هامش المعرض.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأوضحت «الخولي» في مداخلة هاتفية لبرنامج السفيرة عزيزة، المذاع على فضائية DMC، أن منصة المعرض تضمنت تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة ينقل كل خدمات المنصة للمواطن أو لزائر المعرض بشكل عام، متابعة «الزيارات على الموقع أعدادها وصلت إلى 128 مليون زائر، بالإضافة إلى الزيارات الافتراضية على الموقع، وحجز التذاكر الإلكترونية الذي وصل إلى 100 ألف تذكرة محجوزة مسبقا».

السفيرة عزيزة

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.