«مروان» يحقق حلمه بافتتاح مشروع «تشيكن كب»: بجيب مصاريف الكلية

في أحد شوارع محافظة الشرقية، يقف أمام عربته، يتحرك بخفة لتقديم الوجبات التي جذبت أنظار المارة من طريقة تزيينها وتقديمها، فضلا عن إعجابهم بالشاب العشريني الذي أراد أن يتكفل بمصاريفه اليومية ومصروفات دراسته بكلية التجارة.

بداية الحلم

منذ طفولته، أراد «مروان أباظة» أن يتحمل مصاريفه اليومية، لذلك بدأ العمل في عدة أماكن مختلفة، حتى جاء اليوم الذي قرر فيه أن يبدأ مشروعا خاصا طالما حلم به، وظل يخطط طويلا لكيفية البدء في مشروعه.

«بارتشن عربة مأكولات»، هي الفكرة التي راودت «مروان» ليبدأ عمله الخاص، «حسيت أن مش موجود منه وأنه فكرة جديدة شوية، وأنا عايز أصرف على نفسي منه»، حسب تعبير الشاب صاحب الـ19 عاما، موضحا أن المشروع يقدم قطع دجاج مقرمشة وبسعر مناسب.

التوفيق بين العمل والدراسة

«Chicken Cup، هو الاسم الذي أطلقه ابن محافظة الشرقية على المشروع الخاص به، «كنت بدرس الصبح في الكلية وأما اخلص اشتغل على عربية الأكل، أنا معتمد على نفسي وعارف أوفق بين الدراسة والشغل»، هكذا عبر «مروان» خلال حديثه مع «الوطن».

قطع من الفراخ المقرمشة هي العنصر الأساسي في وجبة «مروان»، وتزينها الصوصات المختلفة، «البارتشن بيحتوي على كل حاجة وأهم حاجة فيه هي المقلاية عشان تسوية الفراخ»، حسب تعبير «مروان»، موضحا أن الأسعار تبدأ لديه من 40 جنيها للوجبة.

افتتاح المشروع منذ أسبوعين

منذ ما يقرب من أسبوعين، افتتح «مروان» مشروعه الخاص، والذي اعتبره بداية طريقة في عالم الأعمال، موضحا مدى إعجاب المارة بمنتجاته وطريقة التقديم والشكل، «فيه ناس بتيجي من أماكن بعيدة مش بس اللي في الشارع، الحمدلله على كرم ربنا، أنا عايز أجيب مصاريف الكلية ومصاريفي الشخصية»، حسب ما رواه طالب كلية التجارة بجامعة الزقازيق.