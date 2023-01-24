ضعف الطلب العالمي يحافظ على تراجع أسعار القطن

تداولت العقود الآجلة للقطن حول 87 سنت للرطل «450 جراما تقريبا» في آواخر يناير، وهي أسعار ليست بعيدة عن أدنى مستوى لها في 22 شهرًا عند 71.6 سنتا في آواخر أكتوبر الماضي، وسط ضعف الطلب في الأسواق المحلية والدولية، بسبب مخاوف الركود المتزايدة.

توقعات وزارة الزراعة الأمريكية

أشار أحدث تقرير عن توقعات وزارة الزراعة الأمريكية، إلى أن الإنتاج العالمي للقطن يبلغ 115.4 مليون بالة في موسم 2022/23، أي أقل بشكل طفيف من محصول موسم 2021/22، حيث أدى التباطؤ في الاقتصاد العالمي، إلى تقليل احتمالات استخدام محالج القطن لهذا الموسم.

ومن المتوقع أن تبلغ الصادرات العالمية ما يقرب من 41.7 مليون بالة في 2022/23، بانخفاض 3% تقريبًا، مع توقع أن تمثل صادرات القطن الأمريكية 29% من الإجمالي.

من المتوقع تداول القطن عند 84.15 سنتا للرطل بنهاية هذا الربع، وأن يتم التداول عند 74.56 سنتا في غضون 12 شهرًا، وفقا لتوقعات منصة «تريدينج إيكونوميكس».

تاريخياً، وصل سعر القطن إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 227 في مارس 2011.

ويتاح القطن للتداول في بورصتي نيويورك التجارية، وشيكاغو التجارية، وأكبر منتجي القطن هما الصين والهند، تليهما الولايات المتحدة وباكستان والبرازيل وأستراليا وأوزبكستان، وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مصدر للقطن، إذ تملك 40% من إجمالي الصادرات العالمية.

في أكتوبر الماضي، تراجعت العقود الآجلة للقطن إلى مستوى 80 سنتا للرطل (27 كيلو تقريبا)، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ عام ونصف تقريبا حينها، وتحديدا منذ شهر أبريل 2021، وهو ما جاء على خلفية تشديد السياسة النقدية التي بدأتها البنوك المركزية وعلى رأسها بنك الاحتياطي الفيدرالي التي أدت إلى زيادة تكاليف الاقتراض وكبح الإنتاج.