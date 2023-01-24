رئيس المركز الثقافي الروسي العربي: أمريكا تستنزف إمكانات موسكو وكييف

قال الدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، إن الأزمة الروسية الأوكرانية، ليست وليدة اللحظة، بل بدأت منذ 8 سنوات في أوكرانيا بأشكال مختلفة إلى أن وصلت للحالة التي هي عليها الآن، موضحًا أن حلف الناتو والولايات المتحدة بدآ تلك الحرب منذ ذلك الحين بكل أشكالها الاقتصادية والعسكرية، وتوقيع العقوبات التي وصلت 13 ألف عقوبة على كل دول العالم وليست روسيا فقط.

الأزمة الروسية الأوكرانية ليست وليدة اللحظة

وأضاف «شعيتو»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حلف الناتو يشن حربًا على كل دول العالم وساحتها أوكرانيا، والأزمة بدأت تستعر منذ أسبوعين بشكل تصاعدي على الجبهة في كل خطوطها، موضحًا في الوقت ذاته أن هناك دعمًا أمريكيًا وأوروبيًا بأسلحة ثقيلة لأوكرانيا، من أجل الاختراق، ونحن أمام إمكان تصعيد يتمدد إلى جبهات أخرى.

الولايات المتحدة لا تريد إنهاء الأزمة

وأكد رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، أن الولايات المتحدة لا تريد إنهاء الأزمة، إذ إنها تستنزف إمكانات روسيا وأوكرانيا على حد تعبيره، موضحًا أن الكرملين أكد صباح اليوم، أن تسليم ألمانيا للدبابات «ليوبارد» إلى كييف، سيؤدي حتما إلى تدهور العلاقات بين موسكو وبرلين وهذه العلاقة ليست طبيعية في الأساس، فمنذ بداية العملية العسكرية اتخذت ألمانيا إلى جانب عدة دول غربية، عشرات العقوبات ضد الاقتصاد الروسي.