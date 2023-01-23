إلغاء ندب رئيسي لجنتين و8 مراقبين بامتحان الشهادة الإعدادية في بني سويف

قرر الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، إلغاء ندب رئيسي لجنتين و8 مراقبين من أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، خلال جولة مفاجئة له، لمتابعة سير وانتظام أعمال الامتحانات التي تنتهي بعد غد الأربعاء.

جولة مفاجئة بامتحانات الشهادة الإعدادية

وتفقد وكيل تعليم بني سويف في جولة مفاجئة عددا من اللجان بمركزي إهناسيا وبني سويف، وشملت لجان مدرسة معصرة نعسان، وباروط الإعدادية بنات، للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية.

عدم انتظام اللجان

وقرر وكيل الوزارة إلغاء ندب رئيس لجنة باروط الإعدادية بنات والمراقب الأول و6 ملاحظين، وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية لعدم انضباط اللجنة، بجانب إلغاء ندب رئيس لجنة معصرة نعسان، وإحالة اثنين من الملاحظين بلجنة معصرة نعسان من امتحانات الشهادة الإعدادية للتحقيق.

وخلال الزيارة، أكد وكيل التعليم الالتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية، والتأكيد على إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة، وغلق الأبواب، وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل اللجان، إلى جانب التأكيد على ضرورة توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان.

عدم اصطحاب الهاتف المحمول خلال الامتحانات

وشدد وكيل الوزارة على حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان، سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين، مشددا على عدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأن اعمال الشغب والغش.

وبدأ أكثر من 61 ألف طالباً وطالبة الامتحانات، الأربعاء الماضي، في 308 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية، والتي تنتهي بعد غد الأربعاء.