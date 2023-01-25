خبير عسكري لقناة القاهرة الإخبارية: واشنطن سحبت أسلحة احتياطية لإرسالها لأوكرانيا

علق العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري اللبناني، على تقرير صحيفة وول ستريت والذي أكدت فيه نقص مخزون السلاح الأمريكي بسبب الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن السلاح الذي أرسله الغرب لأوكرانيا لم يكن قليلًا، لافتًا إلى أن أوكرانيا استهلكت الكثير من تلك الدفاعات.

معظم ما تم تزويد أوكرانيا به تعرض للقصف في المخازن

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن هناك مشكلة كبيرة حدثت في أوكرانيا هي أن معظم ما تم تزويد أوكرانيا به تعرض للقصف وهو موجود داخل المستودعات عبر الطيران الروسي.

وأشار إلى أن السبب في ذلك وجود فساد داخل الجيش الأوكراني حسبما أعلن الرئيس زيلينسكي.

تغيير في استراتيجية الناتو العسكرية

وأكد أن اجتماع الناتو الأخير واجتماع الدول الـ50 الشهري الذي عُقد في قاعدة عسكرية ألمانية مؤخرًا شهد تغييرا في استراتيجية الناتو العسكرية واعتماد الدبابة بديلًا للعربة المصفحة المدرعة تحضيرًا لإحداث فرق على الأرض خلال فصل الشتاء.

ولفت إلى أن مصانع السلاح في أوروبا لم تتعرض للإنهاك بسبب مد أوكرانيا بالسلاح، مشددًا على أن الولايات المتحدة تحتاج للاحتفاظ بالسلاح خشية تعرضها لمواجهة عسكرية مع الصين خاصة مع اشتداد الأزمة بعد أزمة تايوان، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية اضطرت إلى سحب أسلحة احتياطية وسحب أسلحة من إسرائيل وإعطائها لأوكرانيا.