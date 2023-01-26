سيارات «أتوماتيك» في السوق المحلي أقل من 100 ألف جنيه.. تعرف عليها

قال عادل أحمد محمد، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن سوق السيارات المستعملة ارتفعت نسبة المبيعات فيه عن سوق السيارات الحديثة.

وأشار «محمد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه يجب فحص السيارات المستعملة قبل الشراء، والبحث عن السيارات التي تكون قوة المحرك بها لا تتجاوز 1600cc، وناقل الحركة «أتوماتيك».

أسعار السيارات في السوق المحلي

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات في السوق المحلي، كالتالي:

دايو لانوس 1998

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 83,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 87,000 جنيه

دايو نوبيرا 1 1999

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 83,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 86,000 جنيه

هيونداي اكسنت 2001

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 83,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 92,000 جنيه

كيا ريو 2003

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 83,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 78,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 86,000 جنيه

رينو كليو 2005

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 83,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 90,000 جنيه

هيونداي H1 2006

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 83,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 90,000 جنيه

فولكس فاغن جولف 1993

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 84,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 93,000 جنيه