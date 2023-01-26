سيارات «أتوماتيك» في السوق المحلي أقل من 100 ألف جنيه.. تعرف عليها
كتب:
أحمد عبد اللطيف
12:34 ص | الخميس 26 يناير 2023
أسعار السيارات المستعملة
قال عادل أحمد محمد، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن سوق السيارات المستعملة ارتفعت نسبة المبيعات فيه عن سوق السيارات الحديثة.
وأشار «محمد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه يجب فحص السيارات المستعملة قبل الشراء، والبحث عن السيارات التي تكون قوة المحرك بها لا تتجاوز 1600cc، وناقل الحركة «أتوماتيك».
أسعار السيارات في السوق المحلي
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات في السوق المحلي، كالتالي:
دايو لانوس 1998
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 83,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 87,000 جنيه
دايو نوبيرا 1 1999
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 83,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 86,000 جنيه
هيونداي اكسنت 2001
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 83,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 92,000 جنيه
كيا ريو 2003
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 83,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 78,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 86,000 جنيه
رينو كليو 2005
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 83,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 90,000 جنيه
هيونداي H1 2006
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 83,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 90,000 جنيه
فولكس فاغن جولف 1993
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 84,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 93,000 جنيه