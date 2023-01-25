الغرفة التجارية بالإسماعيلية: سلع «أهلا رمضان» تكفي احتياجات المواطنين

قال المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، إن المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية في معرض «أهلا رمضان» تكفي احتياجات المواطنين لفترات طويلة.

وشدد «عثمان» خلال تفقده المعرض صباح اليوم الأربعاء، بعد افتتاحه رسميًا أمس الثلاثاء، علي التنسيق الدائم مع كافة الجهات المعنية لسرعة ضبط الأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح أن المعرض يستمر في الإسماعيلية على مدار 3 أشهر المقبلة مع طرح منتجات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة تصل لـ 30%.

عثمان: الغرفة التجارية حلقة بين التاجر والمستهلك

وأكد أن الغرفة التجارية هي حلقة الوصل بين التاجر والمستهلك، إذ تقوم بتذليل العقبات التي قد تواجه التجار بالإضافة إلى تسهيل معاملاته مع أجهزة الدولة المختلفة مشيراً إلى أن الغرفة تعمل في إطار صلاحياتها لخدمة التاجر من خلال تصعيد شكاوي التجار للجهات المعنية ومحاولة حلها.

ولفت إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أطلقت العديد من السيارات المتنقلة من خلال الشركات التابعة للوزارة لطرح السلع الغذائية للمواطنين في القرى والنجوع بأسعار مخفضة بالتوازي مع التوسع في إنشاء معارض «أهلا رمضان»، في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية.