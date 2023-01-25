قناة القاهرة الإخبارية: توافق كبير بين مصر والهند على الارتقاء بالعلاقات

قال الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إنه من الواضح من خلال مجريات زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند، والمؤتمر الصحفي، أن هناك توافقا كبيرا بين القيادتين المصرية والهندية على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى أعلى وأرقى ومستوى أكثر عمقا.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «العلاقات المصرية الهندية متميزة بطبيعتها على مدى التاريخ، وكانت هناك شراكة قوية بين البلدين امتدادا لعمق حضاري تتمتع به البلدان».

الزيارة الثالثة للرئيس السيسي إلى الهند

وتابع: «هذه هي الزيارة الثالثة للرئيس السيسي إلى الهند، وقبل ذلك زار الهند في 2015 و2016، وهذا يكشف مدى حرص مصر على تعزيز أواصر العلاقات، وهناك اهتمام كبير وتقدير واضح من القيادة الهندية للدور المصري، وللتجربة المصرية في البناء والعمران والتنمية».

الشراكة الاستراتيجية.. أعلى درجات العلاقات بين الدول

وأكد أن مفهوم الشراكة الاستراتيجية هو أعلى درجات العلاقات بين الدول بعضها البعض بمعنى أنها علاقة تشمل كل المجالات وتستفيد من كل المزايا التنافسية الموجودة لدى الدول المختلفة، وهذه العلاقة الاستراتيجية تفرض تنسيقا على المستوى السياسي والاقتصادي، وتمتد أيضا للعلاقة مع مؤسسات الدولة المختلفة فضلا عن تعزيز العلاقات الشعبية.