القصة الكاملة لمقتل مسن في مشاجرة بالوايلي.. حبس المتهم 4 أيام

حضر المتهم بقتل مسن بطعنة نافذة في منطقة الوايلي تحت حراسة أمنية مشددة للتحقيق معه في الواقعة، إذ أدلى باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق معللًا سبب ارتكابه للجريمة وجود خلافات بينه وبين المجني عليه ليقوم بحمل سلاح أبيض وقتله، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة واستدعاء شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة.

كواليس الواقعة

أما عن كواليس تلك الواقعة التي دارت أحداثها في منطقة الوايلي بالقاهرة، فقد كانت بدايتها حينما تعالت صرخات من أحد شوارع منطقة الوايلي، وحينما أسرع الأهالي نحو مصدر تلك الصرخات تفاجأوا بوجود رجل مسن «أحمد.ط» غارقا في دمائه.

حملوه وتوجهوا به إلى أحد المستشفيات الموجودة بالقرب من المكان في محاوله لإسعافه، ولكن توفي بعد ساعات قليلة من وصوله متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في منطقة البطن.

تفريغ كاميرات المراقبة

وعقب الواقعة انتقل رجال الشرطة بالوايلي إلى المكان وتم تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المكان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما انتقلت جهات التحقيق وناظرت جثمان المسن المتوفى، وأمرت بنقله إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

أما عن السبب الذي دفع المتهم مرتكب الجريمة هو حدوث خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، أدت لحدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بطعن المجني عليه طعنة نافذة بواسطة سلاح أبيض.

العقوبة القانونية المنتظرة

أما فيما يتعلق بالعقوبة القانونية للمتهم، قال المحامي رأفت حجازي الخبير القانوني، إن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري نصت على «يُحكم على فاعل هذه الجناية، «جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، إذ إن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها.