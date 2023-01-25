العثور على جثة مجهولة بأحد شوارع منطقة الخليفة بالقاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسن بأحد شوارع منطقة الخليفة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بمنطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها لبيان إذا كانت الوفاة حدثت في مكان العثور عليها أم حدثت في مكان آخر وتم نقل الجثة بواسطة مجهولين.

تصوير الجثة ونشر الصور في أقسام الشرطة

كما قررت النيابة العامة انتداب رجال الأدلة الجنائية لأخذ بصمات المتوفي ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدي مصلحة الأمن العام تمهيدا لكشف هوية المتوفي، وتصوير الجثة ونشر الصور في أقسام الشرطة المختلفة للتعرف على هويته صاحبها من قبل المترددين على تلك الأقسام من المواطنين والعاملين بها، تزامنًا مع فحص بلاغات التغيب التي تحمل مواصفات المتوفي.

بلاغ بالعثور على جثة بأحد الشوارع

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة بلاغا بالعثور على جثة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أن الجثة لشخص في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وبتفتيش ملابسه لم يتم العثور على أيه متعلقات تدل على هويته، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.