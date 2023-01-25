توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة: ارتفاع جديد في درجات الحرارة

تشهد البلاد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، وفق توقعات الأرصاد الجوية بشأن الـ72 ساعة المقبلة، لتكون الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام بحوالي 3 إلى 4 درجات.

توقعات الأرصاد الجوية لـ72 ساعة المقبلة

يسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى ومدن ومحافظات شمال الصعيد ومدن القناة، ومائل للحرارة على جنوب البلاد، ومعتدل الحرارة نهارا على السواحل الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري، ومع بداية ساعات الليل نشعر بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وتسجل الصغرى على القاهرة الكبرى بين 10 -11 درجات مئوية، وفي حين تكون أحيانا أقل من 10 درجات على المدن الجديدة وشمال الصعيد.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وبخصوص درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة على محافظات الجمهورية فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة الخميس 26 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

درجات الحرارة الجمعة 27 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 10.

درجات الحرارة السبت 28 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 10.