«الداخلية» تضبط 182 قطعة سلاح ناري و408 قضايا مخدرات في يوم واحد

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط (182 قطعة سلاح نارى بحوزة 150 متهم) وذلك على النحو التالى:

(10) بنادق آلية.

(18) بندقية خرطوش.

(7) مسدسات.

(147) فرد محلى.

(327) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

ضبط (224) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (82236) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(342) حكم جناية.

(26430) حكم حبس جزئى.

(4343) حكم حبس مستأنف.

(40621) حكم غرامة.

(10500) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ، ضم (2) متهم ، إرتكبا (5) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات :

ضبط (408) قضية مواد مخدرة بإجمالى (441) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (126,821 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (91,740 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (61,678 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (9,810 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (5,757 كيلو جرام).

كمية من مخدرالآيس وزنت (3,156 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1,610 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (كيلو جرام).

كمية من مخدرالأفيون وزنت (100 جرام).

عدد (7922) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (37) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (221) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23185) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (63) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (9) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.