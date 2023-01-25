«الداخلية» تضبط المتهمين باختطاف صاحب شركة في القليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، من مالك شركتين مقيم بدائرة المركز، أفاد بأنّ 4 مجهولين يستقلون سيارة استوقفوا سيارته حال سيره بدائرة المركز عقب خروجه من الشركة مقر عمله، واقتادوه عنوة إلى مكان غير معلوم واعتدوا عليه بالضرب، ما تسبب في إصابته بكدمات وسحجات متفرقة، كما أجبروه على الاتصال بأسرته لطلب مبلغ مالي نظير تحريره، والادعاء أنّه خاص بتعاملات تجارية دون الإفصاح عن اختطافه، وإطلاق سراحه عقب تحصلهم على ذلك المبلغ وإخباره بتركهم لسيارته بإحدى قرى دائرة مركز شرطة قليوب «عثر عليها بذات المكان».

وتوصلت تحريات فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية، أحدهم مندوب مبيعات بإحدى الشركتين المشار إليهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم واعترفوا بارتكاب الواقعة بمساعدة المتهم «مندوب المبيعات بالشركة المشار إليها»، لاستغلاله طبيعة عمله بشركة المجني عليه، حيث استقلوا سيارة ملاكي مستأجرة لارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وأقروا بصرفهم باقي المبلغ، واتخذت الإجراءات القانونية.