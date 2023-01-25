البورصة تنهي تعاملات اليوم على مكاسب سوقية 19 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع جماعي، حيث أغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعًا بنسبة 2.13% عند مستوى 16791.11 نقطة، محققة مكاسب سوقية 19 مليار جنيه.

مؤشر «إيجي إكس 70» يرتفع 1.68%

وصعد مؤشر البورصة للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.68%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 3031.99 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 4534.2 نقطة بارتفاع نسبته 1.7%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 2.05%

وأغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على ارتفاع بنسبة 2.05%، ليغلق عند 2824.35 نقطة، وبلغت قيم التداولات 2.6 مليار جنيه، من خلال التداول على 495.9 مليون سهم، وتنفيذ 75.178 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 202 سهمًا، إذ ارتفع 100 سهم وانخفض 44 سهما، فيما استقر 58 سهمًا.

رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي تعاملات الجلسة عند مستوى 1.082 تريليون جنيه، بمكاسب بلغت 19 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 17000 نقطة

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» نجح مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، في الإغلاق على ارتفاع مسجلاً مستوى إغلاق قياسي جديد منذ 2018، بفضل استمرار الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية العربية والأجنبية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لتحقيق قمة جديدة، بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية بالاسهم القيادية.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المؤشر يتجه بهذا الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية، إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17000 نقطة.

EGX70 يتجه لمستوى مقاومة 3070 نقطة

وتابع أنّه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فقد نجح في الإغلاق على صعود، بفضل الأداء الايجابي لبعض الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد العرب نحو الشراء وفتح المراكز المالية، ما انعكس إيجابا على أداء المؤشر السبعيني ودفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي، واستقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3000 نقطة قد يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3070 نقطة.