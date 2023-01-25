مصرع شابين في حادثين سير بطرق بني سويف

لقي شابين مصرعهما اليوم الأربعاء في حادثين سير مختلفين بمحافظة بني سويف، الحادث الأول ناتج عن تصادم مركبة توك توك بسيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي، والثاني ناتج عن انقلاب توك توك بمركز إهناسيا المدينة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة سمسطا المركزي وإهناسيا التخصصى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

مصرع شاب في تصادم توك توك بسيارة نقل

في الحادث الأول تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم مركبة توك توك، مع سيارة نقل من الخلف بالطريق الصحراوي الغربي في نطاق المحافظة، أسفر عن مصرع شاب، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي.

وتبين من التحريات الأولية أن الشاب المتوفى ويدعى؛ رمضان ممدوح عبد الفتاح، 29 عامًا، مقيم بمحافظة الفيوم، نقل إلى مستشفى سمسطا المركزي جنوب بني سويف، جثة هامدة، إثر تعرضه لحادث انقلاب مركبة توك توك كان يستقلها على الطريق الصحراوي الغربي، عقب اصطدامه بسيارة نقل، تم إيداع جثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع شاب في حادث انقلاب توك توك بمركز إهناسيا

وفي الحادث الثاني، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة توك توك أمام قرية منشية عبد الصمد التابعة لمركز إهناسيا غرب بني سويف، نتج عنه مصرع شاب، وتم توجيه سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث، وجرى إخلاء الجثة ونقلت إلى مشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي.

واستقبل مستشفى إهناسيا التخصصي؛ أشرف أبو السعود حامد محمد 18 عامًا، يقيم قرية ميانه بدائرة مركز إهناسيا، جثة هامدة جرى إيداع جثته داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن.