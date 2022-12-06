الاحتلال يواصل انتهاكاته في «الضفة الغربية».. اعتقالات ومواجهات بالرصاص

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنين، انتهاكاتهم اليومية في الضفة الغربية المحتلة بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز واعتقال الفلسطينيين، فيما حذرت مخابرات الاحتلال، من حالة عدم الاستقرار في الضفة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، فلسطينيا يدعى محمود ناجح النجار، بعد اقتحام منزله بقرية بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة..

قوات الاحتلال تغلق مدخل «بلدة سلواد»

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدخل «بلدة سلواد» وحاجز «بيت إيل»، وطرقا أخرى مجاورة بعد إطلاق النار باتجاه موقع للجيش في «مستوطنة عوفرا» شرق «رام الله» بالضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق، قالت القناة 14 الإسرائيلية، إن إطلاقا للنار استهدف «مستوطنة عوفرا»، عبر مركبة مسرعة، فيما لم يسفر إطلاق النار عن أي إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة «معا»، الفلسطينية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، باشر في وقت سابق، أعمال تمشيط ورصد، فيما أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، أمس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة «الخضر»، وقرية «حوسان»، بمحافظة «بيت لحم»، جنوب الضفة الغربية المحتلة، أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

مستوطنون إسرائيليون يرشقون سيارة فلسطيني بالحجارة

ورشق مستوطنون إسرائيليون، سيارة فلسطيني يدعى زياد فاروق عبد القادر، بالحجارة أثناء مروره بين بلدتي «ترمسعيا» و«المغير» شمال «رام الله» بالضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابة في الرأس.

وتبنت مجموعات «عرين الأسود» تنفيذ 5 عمليات إطلاق نار تجاه حاجزي «حوارة» و«بيت فوريك»، مساء أمس، مشيرة في بيان إلى استهداف تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي، على «نقطة جرزيم» بـ 3 عمليات إطلاق نار متتالية رداً على إعدام الشهيد عمار مفلح «23 عاما»، برصاص جندي إسرائيلي من «النقطة صفر»، في بلدة حوارة جنوب «نابلس»، بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

من جانبها، حذرت أجهزة المخابرات الإسرائيلية، من حالة عدم الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة، وأشار رئيس قسم الأبحاث في المؤسسة الإسرائيلية، عميت ساعر، إن الضفة الغربية مصدر التهديد لـ«تل ابيب» في 2023، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.