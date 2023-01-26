9 سيارات عائلية موديل 2014 في السوق المحلية سعرها أقل من 200 ألف جنيه

قال بكر علي محمد، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في السوق المحلي، إن سوق السيارات المستعملة شهدت ارتفاعا في عملية البحث عن سيارة مستعملة عائلية أقل من 200 ألف جنيه بها بعض المميزات، منها تكييف وناقل حركة أتوماتيك وقوة المحرك لا تتجاوز عن 1600 cc.

سوق السيارات

وتابع عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن» أن راغبي شراء السيارات يبحثون عن السيارات الموديلات الحديثة، وعلامة تجارية بين الياباني والألماني والصيني والكوري.

أسعار السيارات اليوم في مصر

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات المستعملة لموديلات 2014:

بى واى دى F3 2012:

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 153 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 143 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 162 ألف جنيه

دايهاتسو جران ماكس 2014:

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 153 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 152 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 157 ألف جنيه

بى واى دى L3 2015:

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 153 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 143 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 171 ألف جنيه

شيرى انفي 2018:

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 153 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 130 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 176 ألف جنيه

شيفروليه الدبابة الفئة ت 2008:

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 154 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 143 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 162 ألف جنيه

اسبيرانزا تيجو 2011:

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 154 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 138 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 162 ألف جنيه

دايو لاستى 2004:

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 155 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 149 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 162 ألف جنيه

ميتسوبيشي لانسر بومة 2005:

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 155 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 143 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السيارة بالسوق المحلي: 168 ألف جنيه

رينو ميجان 2007:

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 155 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 145 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 171 ألف جنيه