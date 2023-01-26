تشييع جنازة آخر ضحايا الطريق الدولي بالدقهلية.. لحق بأبناء عمه الثلاثة

سيطرت حالة من الحزن والألم صباح اليوم على وجوه أهالي قرية «نبالية» مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية لتشييع جنازة آخر ضحايا حادث الطريق الدولي الواقع بين مدينتي المطرية ودمياط، ليلحق بـ3 أشقاء شيعت جنازاتهم في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

وشيع أهالي قرية «نبالية» التابعة للوحدة المحلية لقرية النسايمة، جنازة محمد صلاح رشاد سليمان المتوفى في الحادث بعد ساعات من تشييع جنازات أبناء عمه الثلاثة وهم: إبراهيم إبراهيم رشاد سليمان، وشقيقيه محمد، وعصام.

حالة حزن بالقرية لوفاة 4 صيادين من عائلة واحدة

عاش أهالي القرية حالة من الحزن لخسارة ثلاثة أشقاء وهم شباب في العقد الثالث من عمرهم، راحوا ضحايا للقمة العيش في لحظة واحدة، فعادوا جثث هامدة، إذ كان الثلاثة أشقاء وابن عمهم يسعون إلى رزقهم كصيادين، لكنهم عادوا كجثث هامدة.

تفاصيل حادث مصرع 4 صيادين

في البداية توفي ثلاثة صيادين إثر حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع دراجاتهم البخارية وتم نقلهم إلى مستشفى المطرية المركزي، وايداعهم بالمشرحة، وجرى تحويل الآخر لمستشفى المنزلة لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه رحل عن عالمنا بعد عدة ساعات حاول بها الأطباء إسعافه، لكن حالته كانت حرجة، وإصاباته كانت بالغة من ضمنها «كسر في قاع الجمجمة»، مما تسبب في وفاته ليلحق بأقاربه بعد عدة ساعات إلى مثواه الأخير.

حادث طريق المطرية دمياط

ولقي 4 صيادين من عائلة واحدة مصرعهم إثر حادث أليم على الطريق الدولي الفاصل بين مدينتي المطرية ودمياط، وقع الحادث أثناء عودتهم من عملهم كصيادين في الطريق للمنزل برفقة ابن عمهم على دراجتهم البخارية، ونتج عنه اصطدام دراجتهم البخارية بسيارة نقل ثقيل على الطريق مما تسبب في انقلاب الدراجة ليتوفى على أثرها ثلاثة ونقل الآخر إلي مستشفى المنزلة العام بالدقهلية في حالة حرجة، إذ وصل المستشفى مصاب بإصابات بالغة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل جدران المستشفى بعد نقله بعدة ساعات.