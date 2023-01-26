فيلم «أخي فوق الشجرة» يحقق 504 آلاف جنيه في دور العرض أمس

استطاع الفنان رامز جلال، أن يحقق نجاحاً كبيراً بفيلمه الجديد «أخي فوق الشجرة»، منذ طرحه بدور العرض، ورغم منافسة 4 أفلام أخرى، لكنه تفوق على باقي الأعمال المعروضة.

وتصدر فيلم «أخي فوق الشجرة»، المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض، خلال أسبوع واحد من عرضه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، حيث حقق أمس 504 آلاف جنيه.

أحداث فيلم «أخي فوق الشجرة»

ويجسد الفنان رامز جلال، في فيلم «أخي فوق الشجرة»، شخصيتين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شاب انطوائي يكتشف بعد وفاة والدته أنه لديه شقيق توأم يدعى «بهاء»، ويعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وتنقلب الأحداث.

رامز جلال وفيلم «أخي فوق الشجرة»

ويعتبر فيلم «أخي فوق الشجرة» عودة للفنان رامز جلال بعد فيلمه الأخير «أحمد نوتردام» عام 2021، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وهو من تأليف لؤي السيد، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، رامز جلال، تارا عماد، نسرين طافش، بيومي فؤاد وحمدي الميرغني.