مصرع طالب في تصادم دراجته البخارية بالرصيف على طريق «مصر الإسكندرية»

لقي طالب مصرعه في أثناء قيادته دراجته البخارية بعد تصادمها بالرصيف على طريق «مصر الإسكندرية» في اتجاه البوابات بعد محور 26 يوليو، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقى اللواء احمد خلف نائب مدير المباحث اخطارا من اللواء علاء فتحي نائب المدير يفيد فيه مصرع «م م»، 22 سنة طالب ومقيم في الوراق، أثناء قيادته دراجة نارية بطريق مصر الإسكندرية اصطدم بالرصيف مما أدى لوفاته في الحال.

نقل الجثمان إلى المستشفى.. وتشريحه لمعرفة أسباب الوفاة

تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

حادث آخر على طريق الفيوم

وكان طالبا آخر لقي مصرعه اليوم على طريق الفيوم بسبب حادث مروري أثناء قيادته لدراجة نارية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة من أجل مباشرة التحقيقات.