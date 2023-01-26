اليابان تحقق في أعقاب رسائل مجهولة تهدد بأعمال عنف بالمدارس والجامعات

فتحت الشرطة اليابانية تحقيقا واسعا، في أعقاب إرسال مجهولين مئات التهديدات حول تفجير مدارس وجامعات في أنحاء مختلفة من البلاد، وقتل طلاب ومعلمين باستخدام أسلحة بيضاء ، وفقا لشبكة «بي بي سي».

إغلاق مؤسسات تعليمية عديدة كإجراء احترازي مؤقت

ودفعت الرسائل، التي انطوت على تهديدات بزرع قنابل ومتفجرات، السلطات اليابانية إلى اتخاذ إجراءات احترازية بإغلاق العديد من المؤسسات التعليمية بشكل مؤقت، فيما شهدت محافظة «سايتاما» اليابانية إرسال تهديدات لأكثر من 170 مدرسة، في حادث يندر وقوعه في دولة آسيوية معروفة بانخفاض معدلات الجريمة، إضافة إلى أن الشرطة لم تعثر على أي متفجرات، كما لم يتم الإبلاغ عن وقوع هجمات.

تهديدات باغتيال طلاب ومعلمين

وكان سيل رسائل التهديد بوجود متفجرات قد بدأ، الاثنين الماضي، وتوسع نطاقه الجغرافي، الثلاثاء، ليتضمن عدة مدن يابانية، حتى وصل إلى تهديدات باغتيال طلاب ومعلمين باستخدام أسلحة بيضاء، في حين أعادت غالبية المدارس والجامعات فتح أبوابها، اليوم الخميس، بعد التثبت من خلو مبانيها من أي متفجرات.

كما تضمنت رسائل التهديد طلبا من المدارس والجامعات بتحويل مبالغ تراوحت ما بين 300 ألف ين و3 ملايين ين إلى حساب مصرفي.