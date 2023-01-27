الغرف السياحية: زيادة معدلات الطلب على زيارة مصر خلال العام الجاري

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة الفنادق التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه وفقا لمؤشرات زيادة معدلات الطلب على زيارة مصر من مختلف دول العالم خلال العام الجاري وحجم التعاقدات التي عقدتها شركات السياحة والفنادق المصرية مع وكالات السياحة الأجنبية، من المتوقع أن تكون معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري هي الأعلى منذ جائحة كورونا التي ضربت العالم خلال عام 2020.

وأضاف لـ «الوطن»، أن عودة معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر لما كانت عليه قبل جائحة كورونا وتحديدا خلال عام 2019 والتي زار مصر خلالها 13.1 مليون سائح قد يتحقق هذا العام أو ربما يتأجل للعام المقبل، موضحا أن السياحة المصرية ستستعيد عافيتها بشكل كامل خلال عام 2024.

زيادة الحركة السياحية الوافدة للأقصر وأسوان والقاهرة

وأشار إلى أن عودة شركات السياحة الصينية والهندية لتسيير رحلات إلى مصر خلال العام الجاري سيرفع من أعداد السياح الوافدين للمقصد السياحي المصري وبالتحديد إلى مدن الأقصر وأسوان والقاهرة، موضحا أن سياح تلك الدول من عشاق الحضارة المصرية القديمة ومولعين بزيارة المناطق الأثرية والثقافية، لافتا إلى أن عودة السياحة من الهند والصين مهم جدا حيث أن سائحيهم من ذوي الإنفاق المرتفع.

توقعات عالمية بارتفاع أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال 2023

وتوقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» العالمية، عودة مستويات الحركة السياحية إلى مستويات ما قبل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» بحلول عام 2024، وذلك في إطار تراجع «قيود كورونا»، وتراجع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتشير توقعات «فيتش»، إلى أن عدد السائحين المتوقع وصولهم لمصر خلال العام الجاري يصل لقرابة 11.6 مليون سائح، مع توقعات بزياداتهم إلى 13 مليون سائح في عام 2026.

«تريب ادفايزر»: مصر أفضل واجهة للسياحة الطبيعية بالشرق الأوسط

ومن جهته صنف موقع «تريب أدفايزور»، المتخصص في تقديم النصائح السياحية على مستوى العالم، مدينة الغردقة كأفضل وجهة سياحة طبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والموقع الرابع عالميًا في تلك الفئة، والمركز الـ 14 عالميًا ضمن قائمة أشهر الوجهات السياحية حول العالم.

زيارة الرئيس للهند وعودة السياحة الهندية والصينية لمصر

ومن جانبه قال هشام ادريس، عضو جمعية تسويق السياحة الثقافية، أن زيارة الرئيس السيسي للهند سيكون لها مردود إيجابي على الحركة السياحية الوافدة من الهند لمصر خلال العام الجاري، لافتا إلى أن القطاع السياحي المصري الحكومي سيشارك بمعرض مومباي السياحي بالهند المقرر انعقاده خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير الجاري.

وتابع: «هناك طلب كبير على زيارة مصر من شركات السياحة الهندية خلال العام الجاري»، موضحا أن الهند تعتبر من الأسواق الـ 12 العالمية التي تستهدف السياحة المصرية زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة منها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن عودة السياحة الصينية والهندية لمصر خلال 2023 سينعش المدن السياحية المصرية لاسيما الأقصر وأسوان والقاهرة، متوقعا أن يرتفع أعداد السياح الوافدين لتلك المدن بمقدار 25% عما كانت عليه العام الماضي.

وأوضح أن مصر باتت حاليا إحدى الدول التي يقيم بها السياح الهنود حفلات الزفاف الخاصة بها، لافتا إلى أن هناك من 800 إلى 1000 حفلة زفاف لمواطنين هنود يتم تنظيمها خارج الهند نسعى لجذب عدد كبير منها لتقام في مصر وخاصة في المناطق الأثرية والثقافية الموجودة بكثرة بالمقصد السياحي المصري.

يشار إلى أن شركة مصر للطيران، أعلنت أنها تلقت طلبات من نحو 1200 شركة سياحة صينية ترغب في تسيير رحلات لمصر خلال العام الجاري.