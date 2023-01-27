المتجر الإلكتروني لمعرض الكتاب.. إصدارات في كل المجالات والتحميل مجاني

معرض القاهرة الدولي للكتاب، حدث ثقافي سنوي ينتظره كثيرون في مصر والعالم العربي، وانطلق المعرض هذا العام بقائمة مميزة من الخدمات، يحرص على تقديمها لزواره، لتسهيل زيارتهم وقضاء رحلة مميزة، ومن بين الخدمات المقدمة «متجر الكتب الإلكترونية».

ويحتوي متجر الكتب الإلكترونية، على العديد من الأعمال الأدبية المهمة، التي يمكن تحميلها بكل سهولة وبشكل مجاني تمامًا، وجميعها إصدارات تابعة للهيئة العامة المصرية للكتاب، وتتنوع بين الدينية والترفيهية والأدبية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وأدب الطفل.

الكتب الدينية بمتجر معرض الكتاب

من أبرز الكتب الدينية بالمتجر الإلكتروني لمعرض الكتاب: نعمة الماء وفقه الدولة وفقه الجماعة، والكليات الست، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وحماية دور العبادة لوزير الأوقاف ومفتي الجمهورية، وغيرها المئات من الكتب.

كتب الأطفال

يضم متجر الكتب الإلكترونية، مجموعة من الكتب المخصصة للأطفال من بينها: المسرح الحديث للطفل لمنتصر ثابت، وورد وشجر أخضر وطيور لرجب الصاوي، وثمار الفاكهة لكل سكان المدينة لحسن نور، شارعنا الجميل، حكاية ريشة، وغيرها.

الكتب الاجتماعية

يحتوى المتجر على عديد من الكتب الإلكترونية الاجتماعية، منها: نداهة باريس والعلم والحياة، وحكايات الجنوب، وسيرة على الزيبق.

الكتب المتخصصة

يشمل متجر الكتب الإلكترونية بمعرض الكتاب، مجموعة متخصصة في فنون الإعلام والاتصال، مثل: الإذاعات الدولية الموجهة، وكتب المسرح، بالإضافة إلى الكتب التاريخية، وكتب الفلسفة، والكتب العلمية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

بدأ معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1969، حيث كانت القاهرة تحتفل عيدها الألفي، فقرر ثروت عكاشة وزير الثقافة آنذاك، الاحتفال بالعيد ثقافيًا، فعهد إلى الكاتبة سهير القلماوي بالإشراف على إقامة أول معرض للكتاب، ليصبح من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، وفي عام 2006 أُعتبر ثاني أكبر معرض بالعالم، بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، حيث يزور المعرض المصري حوالي مليوني شخص سنويا.

الدورة 54 لمعرض الكتاب

تقام الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشعار: «على اسم مصر.. معًا: نقرأ، نفكر، نبدع»، خلال الفترة من 25 يناير الجاري، حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، وجرى اختيار الأردن ضيف شرف المعرض هذا العام، والكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال.