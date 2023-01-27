فرقة نوبية تنشر البهجة بالمحافظات.. طقوس خاصة للزفة و«الأراجيد» أيقونة الفرحة

النوبة فريدة في طباعها، ولأهلها طقوس خاصة في كل المناسبات، لا سيما احتفالات الزفاف، وللاطلاع على كواليس تلك الليالي، التقى الإعلامي أحمد يونس مقدم برنامج «أتوبيس السعادة»، على قناة DMC، بأعضاء إحدى الفرق النوبية ومؤسسها «أحمد»، الذي أوضح أن الفرقة بدأت منذ 3 سنوات.

وأشار «أحمد»، إلى أنه عمل في أكثر من فرقة نوبية، ثم قرر أن يؤسس فرقة، مشيرًا إلى أن الزفة النوبي أصبحت مطلوبة في القاهرة وأي مكان داخل مصر، لأنه شكل جديد ومختلف، وتراث جديد يطلع الناس عليه، حيث يدخل البهجة والفرح والسرور على الناس.

الأغاني في حفلات الزفاف النوبية

عن أكثر الأغاني التي تُطلب من الفرقة، قال: «إذا كان الحفل نوبيا نغني «الأراجيد»، أما غير النوبيين، فإنهم يطلبون منا أغاني محمد منير»، لافتا إلى أن أكثر الفنانين والمطربين النوبيين، يطورون من شكل «المزيكا»، لكنهم يستعينون بكلمات قديمة من التراث، لذلك فإن الفرقة لا تستهدف كتابة كلمات للأغاني.

زي حفلات الزفاف النوبية

عن طقوس حفلات الزفاف النوبية، قال: «الزي عبارة عن جلابية وطاقية نوبي للحضور، وهناك زي مخصص للعريس بنفس الأزياء، ولكن بألوان مختلفة».