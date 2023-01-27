الناطق باسم العملية السياسية السودانية: الاتفاق الإطاري قاعدة انطلاق الفترة الانتقالية

أكد خالد عمر يوسف الناطق الرسمي باسم العملية السياسية السودانية وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني، أن المؤسسة العسكرية السودانية اتخذت قرارا سليما بالخروج من السياسة، والاضطلاع بواجباتها المنصوص عليها في الدستور والقانون.

الاتفاق الإطاري قاعدة يمكن البناء عليها

وأضاف يوسف، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاتفاق الإطاري هو القاعدة التي يمكن البناء عليها والانطلاق منها من أجل الفترة الانتقالية، وما يليها من استقرار الأوضاع، إذ يشكل أساسا لوضع إطار مناسب وملائم لحل الإشكاليات الرئيسة التي يواجهها السودان.

وتابع بأن العملية السياسية الرئيسية هي الوسيلة التي تجمع أكبر قطاع ممكن من القوى السياسية المدنية في السودان والمؤسسة العسكرية أيضا، عدا ذلك، لا يوجد أي أرضية مشتركة يمكن البناء عليها أو الانطلاق منها.

السودان لديه حركة سياسية عريقة منذ سنوات الاستعمار

وشدد على أن السودان لديه حركة سياسية عريقة منذ سنوات الاستعمار، وهذه الحركة تطورت على مدى سنوات الحكم الوطني، وهناك قوى سياسية رئيسية تشكل المشهد السياسي الرئيسي.