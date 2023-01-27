قناة القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى باريس

كشفت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من بغداد، تفاصيل زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى باريس، مشيرةً إلى أنه التقي برئيسة وزراء فرنسا، لبحث سبل توطيد العلاقات بين البلدين، والتعاون في عدة مجالات بينها الطاقة والنفط واستثمار الغاز المصاحب.

وقالت «التميمي»، خلال ظهورها في برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية: «فور وصوله كانت هناك مراسم استقبال، منتصف ليل الخميس وجرى استعراض حرس الشرف وعزف النشيدين العراقي والفرنسي».

فرنسا ستصلح ما أفسده داعش

وأضافت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا اللقاء شهد التباحث حول سبل توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون في عدة مجالات بينها مجالات الطاقة والنفط والغاز وتعزيز التعاون في مجالات كثيرة مثل النقل والثقافة وحماية وصيانة الآثار، لافتةً إلى أنه من المقرر أن تساعد فرنسا في ترميم وإصلاح الآثار العراقية التي هاجمها تنظيم داعش الإرهابي.

توقيع مذكرة تفاهم

وتابعت، أن الزيارة تضمنت مناقشة العديد من الأمور ووضعها على طاولة الحوار بين البلدين الصديقين، وتم توقيع مذكرة تفاهم وإعلان نوايا بشأن التراث بين العراق وفرنسا.