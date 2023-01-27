الناطق باسم العملية السياسية السودانية: مساع لتذليل نقاط الخلاف حول الاتفاق الإطاري

أكد خالد عمر يوسف، الناطق الرسمي باسم العملية السياسية السودانية وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني، أن المساعي مستمرة من أجل تذليل نقاط الخلاف حول الاتفاق الإطاري وحل القضايا العالقة مع الأحزاب التي لم تنضم للاتفاق كي تكون جزءًا من المرحلة النهائية.

أسباب عدم توقيع بعض الأحزاب على الاتفاق الإطاري

وأضاف يوسف، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك أسبابًا مختلفة لعدم توقيع بعض الأحزاب على الاتفاق الإطاري، إذ إن بعض القوى مثل الحزب الشيوعي وحزب البعث، تعتقد أنه لا يجب التفاوض مع الجيش، وبالتالي فإن الحزب الشيوعي تحديدًا لا يريد أن يكون جزءًا من أي عملية تحتوي التفاوض كواحد من الأدوات، كما أن حزب البعث لديه موقف مقارب حول المكون العسكري الحالي.

التوصل لمشروع إعلان سياسي مشترك

وتابع أن حركة تحرير السودان لديها بعض القضايا والتحفظات التي طرحتها حول من يدير التفاوض وبعض محتوياته مثل التعامل مع قضية اتفاق جوبا، وبعد نقاشات طويلة جرى التوصل معها لمشروع إعلان سياسي مشترك، بموجبه أمكن العمل على التوصل إلى اتفاق نهائي، ولكن هناك بعض النقاشات السياسية المستمرة.