شاب تمنى زيارة ألمانيا ونجح بعد 5 محاولات: سافرت 45 دولة

كان حلم السفر إلى ألمانيا، يدور في رأسه منذ دخوله الجامعة، ينام ويحلم ببرلين وهامبورج وميونيخ، يستيقظ أمام عينيه حلم السفر، محاولات استمرت لعدة سنوات، إلى أن حقق حلمه، وسافر إلى ألمانيا بعد 5 محاولات، لم يستسلم علي منصور، حتى حققه أخيرًا، ومن ألمانيا، سافر إلى 45 دولة حول العالم.

«علي» تخرج في كلية الألسن قسم اللغة الألمانية جامعة عين شمس، كانت أول مرة حاول فيها السفر إلى ألمانيا من خلال والده، حين أبلغه أنه تعرف على دكتور جامعي، يمكن أن يساعده في السفر، حينها لم يستطع النوم، وفقا حديثه لـ«الوطن»: «تاني يوم لما والدي كلمني روحت للدكتور، اتكلمت معاه وكان كلي أحلام إنه أخد المنحة، بس مساعدنيش وقال لي روح للسفارة».

محاولات «علي» للسفر إلى إلمانيا.. فشل 5 مرات ونجح في السادسة

لم تنجح محاولة «علي» في السفر إلى ألمانيا، عن طريق السفارة، وأبلغوه بالذهاب إلى الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي: «جهزت نفسي وحضرت الأسئلة، لكن اترفضت بسبب عدم توافق الشروط»، ساءت الحالة النفسية لـ«علي»، ثم كانت المحاولة الثالثة للسفر إلى ألمانيا: «دكتور الترجمة قال لنا اللي هايجيب امتياز في التيرم الأول والتاني هيسافر ألمانيا في منحة، بدأت أذاكر واجتهد ويوم النتيجه كنت خايف الأمل يبعد تاني، وجبت امتياز من عربي لألماني ومقبول من ألماني لعربي، وكانت أول مرة أعيط».

مقابلة مفاجئة مع أستاذ جامعي، لم يخطط لها «علي»، أبلغه قائلًا: «اللي عايز يسافر بيسافر، الفرص كتير»، حينها بدأ الأمل يتجدد لدى «علي»، فبدأ بالبحث عن منح للسفر: «استنيت سنة كاملة على أمل القبول، بس اترفضت».

«علي» حقق حلمه في السفر إلى ألمانيا

4 سنوات من محاولة للسفر إلى ألمانيا وتحقيق حلمه بعد دراسة اللغة الألمانية جيدًا تنتهي بالفشل، فبدأ الحلم يتلاشى، إلى أن عاد فجأة ودون تخطيط، حين أخبره مدير الملحق الثقافي الألماني في مصر، والذي كان يعمل به، بأنه تم اختياره لمنحة لمدة 3 أسابيع: «جهزت الورق وكل حاجة، في الأول قالوا لي إني اترفضت، مكنتش مصدق، بس بعد كده بلغوني إن تم رفضي بالغلط وإني مقبول في المنحة، وسافرت وحققت حلم من أحلامي».

من ألمانيا.. زار «علي» 45 دولة حول العالم

استقر «علي» في ألمانيا، وعمل هناك مُترجمًا في المحكمة، ومنها استطاع زيارة 45 دولة مختلفة حول العالم: «لما سافرت بدأ إحساس إني عاوز أشوف بلاد جديدة واكتشف حاجات جديدة، كان سهر اتحرك في أوروبا بسهولة وزرت 95% من دول أوروبا، وظهر لي فكرة إني عاوز أشوف بلاد تانية، بدأت أطلع بره أوروبا، وبدأت أروح أوزبكستان والصين وكوريا وكوبا والإكوادور»، ويتعلم من كل دولة وبلدة يزوها علي الكثير من الأمور: «بتعلم حاجات جديدة وبحب أتعامل مع الناس وأكل أكلهم وأشوف عيشتهم، بحس إني عيشت بروح مختلفة خالص».