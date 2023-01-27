عماد الدين حسين عن ياسر رزق: صديق عمري وعشت في بيته 4 سنين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، إن الراحل ياسر رزق كان صديق عمره منذ أن التقيا في كلية الإعلام بجامعة القاهرة عام 1982، وانضم لهما صديقهما الثالث عمرو الشوبكي.

جاء ذلك على هامش فعاليات ندوة «الكاتب الصحفي ياسر رزق.. الصحافة ‏وتوثيق التاريخ»، لمناقشة كتاب سنوات الخماسين، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54.

خوض الانتخابات ضد الإخوان

ويتذكر «حسين» بعض المواقف الفكاهية التي لا ينساها، ومنها أنهم كانوا ضمن تنظيم سري، وقرروا أن يعقدوا اجتماعا فاحتاروا بين حديقة الحيوان والأورمان، واختاروا الأخيرة، وخططوا لنزول الانتخابات ضد الإخوان.

وأشاد «حسين» بأخلاق الراحل وصدقه وإخلاصه وكرمه وانسانيته، مضيفا: «أنا عشت في بيت ياسر 4 سنين، وله فضل عليا على المستوى الإنساني، وعلاقتنا لم تنقطع لحظة واحدة»، مشيرا إلى أنه كان أصيلا في الجزء الإنساني بجانب المهني، وكريما و«جدع»، لكنه لم يكن يهتم بصحته.

المعادلة الصعبة

وقال إن ياسر رزق حقق المعادلة الصعبة، مضيفا: «إزاي تكون صحفي قريب من السلطة ومحافظ على احترامك، معادلة صعبة قدر ياسر يحققها وكان شغوف بالمهنة وعلاقته جيدة بالناس ولم يتكبر على أحد، فكان نموذجا استثنائيا وخسارة كبيرة لنا جميعا».