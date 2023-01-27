أرملة ياسر رزق: توزيع كتاب «سنوات الخماسين» على المدارس والجامعات

وجهت أماني ضرغام الشكر لكل الحضور بندوة «الكاتب الصحفي ياسر رزق.. الصحافة ‏وتوثيق التاريخ»، لمناقشة كتاب زوجها الراحل الكاتب ياسر رزق «سنوات الخماسين»، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54.

وعلقت «ضرغام» على وصف الدكتور مصطفى الفقي للكاتب الراحل بأنه «أيقونة الصحافة»، قائلة إن زوجها أيضا كان أيقونة في الفكر والمعلومات، مضيفة أنها سعيدة بتشريف الجميع الذين يعتبروا أخوة وأصدقاء لـ«رزق».

وقالت «كل من حضر له موقع في قلب ياسر وأولاده، شكرا لكل الناس اللي بتساندنا، محسناش إن ياسر غايب، حاضر بروحه وسؤال أصحابه وحبايبه»، مشيرة إلى أنه قريبا سيتم توزيع الكتاب داخل المدارس والجامعات بجانب توزيعه في الأهرام، لافتة إلى إصدار الجزء الرابع من الكتاب قريبا، وسيتم مناقشته في الدورة المقبلة من معرض الكتاب.