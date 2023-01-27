أحمد فايق يستعرض إنجاز «أجورا»: نجحت في تصنيع ماكينات كانت تستوردها من ألمانيا

كشف الإعلامي أحمد فايق عن إنجاز شركة أجورا والتي كانت تستورد الماكينات الألمانية، لافتًا إلى أن المصريين قرروا تصنيع هذه الماكينات في مصر.

الصناع المصريون نجحوا في ذلك بالتعاون مع المبادرة الرئاسية لدعم الصناعة «ابدأ»

وأوضح فايق خلال تقديمه حلقة الجمعة من برنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «DMC»، أن الصُناع المصريين قرروا تصنيع ماكينات المشروبات الغازية والتي كانوا يستوردونها من ألمانيا وبالفعل نجحوا في ذلك بالتعاون مع المبادرة الرئاسية لدعم الصناعة «ابدأ».

كما نجحت شركة «أجورا» وبعقول المصريين في إنتاج وتصنيع ماكينات البيع الذاتي الموجودة في المولات والأماكن العامة بعدما كان يتم استيرادها هي الأخرى من ألمانيا.

وقالت الدكتور مها فهمي، رئيس مجلس إدارة شركة أجورا، إنها وشباب الشركة قرروا تقديم شيء مختلف وعدم الاعتماد على الاستيراد وقرروا تصنيع هذه الماكينات في مصر.

%65 من مكونات تصنيع الماكينة محلية

وأوضحت أنهم أجروا عدة تجارب خلال عام 2020 حتى نجحوا في تصنيع أول ماكينة بيع ذاتية وماكينات بيع القهوة والمشروبات الغازية، لافتة إلى أن 65% من مكونات تصنيع الماكينة من المكونات المحلية.