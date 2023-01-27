انطلاق سادس حلقات الموسم الثاني من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب

انطلقت سادس حلقات الموسم الثاني من برنامج «الدوم»، منذ قليل، إذ يعتبر برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي.

مواهب فنية من القاهرة

قدم عدد من المواهب الفنية من أبناء القاهرة الكبرى، أمام لجنة تحكيم برنامج «الدوم»، المذاع عبر قناة «dmc».

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب

برنامج «الدوم» أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض الموسم الثاني منه على قناة «dmc»، في تمام الساعة الحادية عشر مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع، بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني.

ويجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.