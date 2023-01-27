متسابقة في فئة التقديم ببرنامج «الدوم»: «حلم كان نفسي فيه من زمان»

شاركت المتسابقة يوسي ماهر ثابت، من محافظة الجيزة، في الحلقة السادسة من تجارب الأداء بالموسم الثاني من برنامج «الدوم»، بفئة التقديم.

برنامج الدوم قرّب الحلم

وقدمت «يوسي» أمام لجنة التحكيم برنامج الدوم، مقدمة إخبارية عن مؤتمر المناخ، ووجه لها الإعلامي شادى شادش، الشكر، قائلا: «أنا بشكرك، وبالتوفيق وإن شاء الله يكون ليكي حظ معانا»، وقالت المتسابقة: «برنامج الدوم قرّب حلم كان نفسي فيه من زمان».

وقدم المتسابق منعم محمد يوسف، من محافظ القاهرة، فقرة غنائية، أمام لجنة تحكيم برنامج «الدوم».

تعليق لجنة التحكيم على أداء المتسابق منعم محمد يوسف

وعلق الدكتور محمد أبو الخير أستاذ الموسيقى والغناء: «جميل يا منعم، محمد عبدالوهاب مرجعية أي حد عايز يتعلم الغناء».