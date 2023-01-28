تفاصيل حبس تاجر مخدرات بالجيزة.. «بيصنع الحشيش في بيته»

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بحيازة المواد المخدرة والإتجار فيها وتصنيعها داخل منزله في الصف بمحافظة الجيزة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من التحريات حول الواقعة.

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس الجمعة القبض على المتهم بحيازة المخدرات وتجارتها وتصنيعها داخل منزله في منطقة الصف، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على 5 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى مختلف الأدوات والمواد المستخدمة في تصنيع المخدرات، مع مبالغ مالية، وتقدر القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بحوالي مبلغ 350 ألف جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

ويقول أيمن محفوظ المحامي بالنقض إن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على تاجر المخدرات المتهم بحيازتها وتصنيعها داخل منزله في الصف بالجيزة، طبقاً لما نصت عليه المادة رقم 33 من قانون العقوبات، كالتالي: «يعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».