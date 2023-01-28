مقتل طيار إثر تحطم مقاتلتين تابعتين للقوات الجوية الهندية

قالت القوات الجوية الهندية إن طائرتين مقاتلتين تابعتين للقوات الجوية الهندية تحطمتا، اليوم، بعد أن تعرضت لحادث وقتل طيار، وخرج اثنان آخران بأمان، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

الطائرتان كانتا في مهمة تدريب روتينية

وقالت القوات الجوية في بيان، إن الطائرة كانت في مهمة تدريب طيران روتينية، وصدر أمر بإجراء تحقيق لتحديد سبب الحادث، موضحة أن الحادث وقع بالقرب من بلدة جواليور بولاية ماديا براديش.

وقال مسؤولون في وقت سابق، إن إحدى الطائرتين سقطت في ولاية ماديا براديش، والأخرى في ولاية راجستان المجاورة، ولم تحدد القوات الجوية نوع الطائرات المشاركة، لكن وسائل الإعلام ذكرت أنهما من طراز «سوخوي 30» و«ميراج 2000».