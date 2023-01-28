تحطم مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي أثناء التدريب.. ونجاة طيارين

قالت وكالة الأنباء الهندية، اليوم، إن طائرتين هنديتين من طراز «سوخوي- 30» روسية الصنع، و«ميراج-2000» فرنسية الصنع، تحطمتا في ماديا براديش الهندية.

عمليات البحث والإنقاذ

وأضافت الوكالة أن الطائرتين أقلعتا في إطار تدريبات تجرى في ماديا براديش، وانطلقتا من قاعدة جواليور الجوية، وتجري الآن، عمليات البحث والإنقاذ.

بحسب ما ذكرته الوكالة، فقد كان هناك طياران على متن «سوخوي-30» وطيار واحد على متن «ميراج-2000»، وأشارت التقارير إلى أن 2 من الطيارين بأمان، بينما انطلقت مروحية تابعة لسلاح الجو الهندي إلى موقع الطيار الثالث والبحث عنه.