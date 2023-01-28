تأجيل محاكمة 10 متهمين في «فض اعتصام رابعة» إلى 1 مارس المقبل

قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة»، إلى 1 مارس المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

تهم التجمهر وارتكاب جرائم قتل

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وحسب ما جاء في أوراق القضية المعروفة إعلاميًا بـ «فض اعتصام رابعة»، وجهت النيابة للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، ارتكاب جرائم ضد قوات الشرطة المكلفة بفض الاعتصام والتجمهر الذين ألفوه فيما بينهم.

وأضافت أوراق القضية، قيام المتهمين بارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وتقييد حرية المواطنين في التنقل بالشوارع، والتدبير لعمل تجمهر مُسلح في محيط ميدان رابعة العدوية، فضلًا عن قطع الطرق وبث الرعب في نفوس المواطنين.