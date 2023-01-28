متحدث «الوزراء» يبشر المواطنين عبر قناة الحياة: أسعار السلع ستنخفض تدريجيا

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المسؤولين مع الجمارك، ووزارة التضامن والمواني أكدوا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن بعض المصانع لديها مخزون من المواد الخام تكفي شهرين، وهذا معدل جيد جدا مقارنة في وقت الأزمة.

المصانع أصبحت على بينة من أمرها

وأضاف «سعد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن المصانع الآن أصبحت على بينة من أمرها وتستطيع التخطيط للمستقبل.

وأشار إلى أن أثر ذلك سينعكس على الأسواق، لأن ذلك سيأخذ وقتا، لأن الفترة التي أدت لتراكم البضائع والصعوبة في توفير المواد الخام للمصانع لم تكن فترة قليلة وامتدت على عدة شهور.

انخفاض الأسعار تدريجيا

وأشار إلى أن أثر إيجاد حل لهذه المشكلة المزمنة، مع الإفراجات المستمرة في المواني، سينعكس في انخفاض الأسعار تدريجيا، نظرا إلى أن الوفرة في المعروض من المواد الخام سيُمكن المصانع مع العمل بكامل طاقتها، إذ توزع تكلفة الإنتاج على كامل المنتجات، وبالتالي تنخفض تكاليف التشغيل.