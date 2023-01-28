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متحدث «الوزراء» لقناة الحياة: مشروعات الدولة السكنية هدفها تفادي العشوائيات

كتب:

محمد عزالدين
07:35 م | السبت 28 يناير 2023
السفير نادر سعد

السفير نادر سعد

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن منطقة «حدائق العاصمة» إحدى المدن الجديدة التي تنتمي للجيل الرابع، في إطار مبادرة الرئيس السيسي في توفير سكن لكل المصريين.

إقامة مدن مخططة

وأضاف «سعد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الهدف من كل المشروعات السكنية التي تقوم بها الدولة هي إقامة مدن مخططة، وتفادي العشوائيات، لأن المواطن الذي لديه أسرة أو مقبل على الزواج إن لم يجد سكن مناسب سيتجه إما للبناء على الأراضي الزراعية أو أنماط السكن غير المخطط.

وأوضح أن الدولة استبقت ذلك، وسارت في اتجاهين مختلفين، الأول يكمن في القضاء على المناطق المهددة للحياة وغير الآمنة والعشوائيات بنقلها لمناطق مخططة، والاتجاه الثاني هو توفير كل أنماط السكن المناسبة لكل أنماط الدخل سواء محدودي الدخل أو متوسطي الدخل.

افتتاح المرحلة الأولى

وأشار إلى أن رئيس الوزراء افتتح المرحلة الأولى من حدائق العاصمة، لافتا أن هناك عائلات بالفعل انتقلت بالمدينة، وتعيش في هذا النمط من الإسكان المتميز.

  

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بقلم محمد عزالدين