الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2023 في المدارس والجامعات

حددت الخريطة الزمنية للمدارس والجامعات، التفاصيل الكاملة للفصل الدراسي الثاني 2023، بالتزامن مع بدء إجازة منتصف العام الدراسي، والبدء في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي سارت بصورة منتظمة سواء في المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أو الجامعات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفق الخريطة الزمنية، تقدم «الوطن» في التقرير التالي، التفاصيل الكاملة للفصل الدراسي الثاني 2023، سواء بالنسبة للمدارس أو الجامعات، بحسب ما أعلنت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي.

الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2023 للجامعات

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023.

- تستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا.

- تنتهي الخميس 1 يونيو 2023.

- تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023.

- فتح باب التقديم الإلكتروني للتقدم لامتحانات الدبلومات والمعاهد على موقع المجلس الأعلى للجامعات يوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2022.

الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2023 للمدارس

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني 11 فبراير 2023.

- يستمر حتى 8 مايو 2023.

- عدد أيام الدراسة بعد الإجازات الرسمية 96 يوما.

- امتحانات الترم الثاني تبدأ 6 مايو 2023.

- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 27 مايو 2023.

- تبدأ امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت 10 يونيو 2023.

- امتحانات النقل ستنتهي الخميس 26 يناير.

نصائح مهمة للطلاب قبل الفصل الدراسي الثاني

وفي سياق متصل، قدمت الدكتورة إيلارية عاطف الخبيرة التربوية، نصائح للطلاب، بالتزامن مع انطلاق إجازة منتصف العام الدراسي، مؤكدة أن فترة الإجازة تعتبر بمثابة تجديد للحياة وتغيير النمط المتبع من الطالب لحين عودته، مشددة على ضرورة الاستفادة من الإجازة في جميع المجالات سواء الاجتماعية عن طريق الزيارات العائلية وزيارة الأصدقاء، أو الثقافية كزيارة معرض الكتاب والتجول بين طرقاته للقراءة والاطلاع.

وأضافت الدكتورة إيلارية عاطف، لـ«الوطن»، أنه يجب على الطلاب الاستفادة من الإجازة في الناحية الفنية كحضور لقاءات فنية في دور الثقافة ومشاهدة العروض المسرحية.